Diretoria do América se reúne e analisa nomes para reforçar elenco Segundo superintendente de futebol, Gilberto de Nadai, algumas sugestões de nomes foram apresentadas para serem avaliadas.

A reunião envolvendo a diretoria do América na noite desta segunda-feira (13) foi considerada “normal” pelo superintendente do clube, Gilberto de Nadai. Ele informou que estiveram presentes ao encontro o presidente José Rocha, o diretor de Futebol Marcus Meira Pires, o “Peninha”, os conselheiros Eduardo Rocha e Paulinho Freire.



Nadai disse que foram apresentados ao presidente e demais componentes da diretoria alvirrubra um resumo das viagens feitas por alguns componentes da direção a outros estados do país para observar alguns jogadores e analisar a possibilidade de trazê-los para reforçar o elenco do clube.



Ele lembra que algumas sugestões de nomes foram apresentadas para serem avaliadas e, posteriormente, ser vislumbrada a chance de contratar o jogador. Com relação a mais dispensas no atual plantel do América, o superintendente negou que esse assunto tenha entrado na pauta da reunião desta segunda-feira.



Já o presidente do América, José Rocha, negou que tenha ocorrido reunião. "Houve os despachos normais do dia a dia", disse. Com relação a nomes para contratação, ele destacou que "o momento é de discutir as saídas".



No tocante a reforços, José Rocha declarou que prefere esperar o término da participação do América no Estadual para aí sim pensar na série B do Campeonato Brasileiro.