CBF divulga a tabela das semifinais da Copa do Brasil Jogos semifinais envolvendo Vasco x Corinthians e Internacional x Coritiba serão realizados nos dias 27 de maio e 3 de junho no mesmo horário.



Jogos serão nos dias 27 de maio e 3 de junho. Veja o vídeo do sorteio





Em sorteio realizado nesta quinta-feira, no auditório da sede da CBF, foi definida a ordem dos jogos das semifinais da Copa do Brasil de 2009, que serão disputados nos dias 27 de maio e 3 de junho.



O primeiro sorteio, feito pelo dirigente do Fluminense, Marcelo Penha, definiu Vasco x Corinthians, no Rio de Janeiro, no dia 27 de maio.



No dia 3 de junho, Corinthians e Vasco se enfrentam em São Paulo.



O segundo sorteio, feito pela jornalista Bruna Oliveira, do jornal Lance!, definiu Internacional x Coritiba, em Porto Alegre, no dia 27 de maio.



No dia 3 de junho, Coritiba e Internacional se enfrentam em Curitiba.



Os jogos finais da Copa do Brasil 2009 serão realizados nos dias 17 de junho e 1 de julho.



A tabela:



Dia 27 de maio, Vasco x Corinthians, no Maracanã, 21h50; e Internacional x Coritiba, Beira Rio, 21h50. Jogos de ida.



Jogos da volta: Dia 3 de junho, Corinthians x Vasco, 21h50, no Pacaembu; Coritiba x Internacional, Couto Pereira, 21h50.