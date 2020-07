Secretaria estadual busca atender reivindicações dos professores Na sexta (6), governo e sindicato voltam a discutir a questão; se tudo der certo, as aulas podem ser retomadas na segunda (9).

A Secretaria Estadual de Educação pretende esgotar todas as possibilidades no sentido de atender, dentro do possível, as reivindicações dos professores de sua rede - e retomar as aulas o quanto antes. Foi a palavra do secretário de Educação, Ruy Pereira, durante coletiva no Centro Administrativo.



Ontem (02.03) à noite, houve reunião entre a governadora Wilma de Faria e os secretários de Educação, Administração e Planejamento. "A governadora determinou que reuníssemos todas as equipes técnicas (das três secretarias) e esgortassem, mesmo, todas as possibilidades no sentido de atender o pleito dos professores naquilo que se possa avançar além da proposta já apresentada", considerou Ruy.



Um dos pontos polêmicos envolve as questões de promoções vertical e horizontal, e o novo piso nacional da Educação. "Esta é uma polêmica que vem desde o início das negociações, que o sindicato alega. Não é verdade que não implantamos o piso; implantamos de acorcdo com a lei, propusemos ascensão vertical e horizontal a partir de abril. O que o sindicato deseja - e comprendemos - é que, implantado o piso, haveria a expectativa de todos os servidores da Educação que o mesmo refletiria no Plano (de Cargos e Salários da categoria) em cadeia".



E agora? "Estamos estudando quanto custa isso, e vamos esgotar as possibilidades no sentido de ver se podemos cumprir isso. Se o governo tiver condições de cumprir, queremos privilegiar o Plano de Cargos e Salários do Rio Grande do Norte, a lei estadual", comentou, lembrando que o que a lei federal cita é que ninguém pode receber abaixo do piso - "Estamos cumprindo isso. Nenhum professor do Rio Grande do Norte recebe menos que R$ 681,70. Nenhum!". Para Ruy, a questão é ver o reflexo do novo piso no Plano de Cargos e Salários.



Nesta quinta (05.03), os secretários devem levar à governadora o que pode ser feito. "Na sexta (06.03), às 16h, queremos nos reunir com o Sindicato (dos Trabalhadores em Educação, SINTE-RN) e chegar a um consenso, se Deus quiser".



Se houver acordo nesse encontro da sexta, as aulas podem ser retomadas na segunda (09.03) - "Do mesmo jeito que os professores têm direito de faze rusa greve, reivindicasr seu plano, os pais e alunos têm direito à aula. O Rio Grande do Norte precisa niciar suas aulas", completou Ruy, calculando que há 755 escolas abertas para receber 350 mil alunos na rede estadual de ensino.