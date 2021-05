América perde e é eliminado do Estadual O clube foi batido pelo Santa Cruz por 3 a 1, jogando em casa, na tarde deste domingo.

Em um jogo dramático, O América perdeu para o Santa Cruz por 3 a 1 em pleno Machadão e se despediu do Campeonato Estadual de 2009. No jogo realizado na tarde deste domingo (5), o Santa Cruz somou mais três pontos e permaneceu na 3ª posição, atrás do Potyguar de Currais Novos e do ABC.



O começo do jogo foi marcado por muitas faltas de ambas as partes, mas mostrando um América melhor tecnicamente. Como prova, Lúcio conseguiu colocar duas bolas na trave aos 25 e 26 minutos da primeira etapa. O alvirrubro era só pressão , mas o Santa Cruz conseguiu se segurar e evitar que o clube abrisse o placar. Assim acabou o primeiro tempo. 0 a 0 no Machadão.



Na segunda etapa, o tricolor voltou melhor para a partida, precisando apenas de 16 minutos para abrir o placar. Kel, cobrando pênalti, iniciou a contagem para o time visitante. Quatro minutos mais tarde, o mesmo jogador ampliou para 2 a 0 o placar do Machadão.



Com um time mais organizado, o Santa Cruz não deu chances para o América e aos 31 minutos marcou o 3º gol da partida. Em um contraataque rápido e em bloco, o Santa desce em direção ao gol americano e liquida o time de Natal.



Apesar de atrás no marcador, o América não desiste e diminuiu com Lúcio. Cobrando pênalti, o jogador marca de perna canhota e fecha o resultado no Machadão. 3 a 1 para o Santa Cruz. Apenas para cumprir tabela, o alvirrubro enfrenta o ASSU no próximo domingo (12), no Edgarzão, às 17h.