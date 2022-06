Pórtico de Natal é revitalizado

O Pórtico de Natal, localizado na BR-101 na entrada de Natal, passou por um trabalho de revitalização, realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur). Agora, o monumento está com o padrão de cores e iluminação de acordo com o projeto original.Os Três Reis Magos receberam uma nova pintura e pequenos reparos em sua estrutura, danificada por ações naturais. O trabalho contou com a parceria da empresa Cyrella para a pintura e mão de obra.A iluminação do pórtico, que antes estava com luzes coloridas, voltou a ser completamente branca conforme o projeto inicial. Oito refletores reforçam a beleza da estrela e dos Reis Magos. Além disso, um cordão de luz que também não constava no projeto foi retirado.Foram trocadas também as caixas de luz e as grades de proteção do monumento. A medida deve assegurar a proteção contra vandalismo e depredações.“Os natalenses agora podem admirar novamente a beleza do monumento que simboliza o espírito natalino da cidade”, destacou o secretário municipal de Serviços Urbanos João Bastos. Totalmente branco, o pórtico volta a brilhar com a estrela e a pureza dos Três Reis Magos que cativa todos que chegam à Cidade do Sol.

*Fonte: Assessoria da Semsur