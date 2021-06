Rexona-Ades está na final da Superliga de Vôlei Feminino O time de Bernardinho, Virna, Juju e companhia venceu a melhor-de-três contra o Brusque, e aguarda o vencedor da série Osasco x São Caetano.

O Rexona-Ades, das potiguares Virna e Amanda "Juju" e do técnico Bernardinho, está na final da Superliga de Vôlei Feminino. A vaga à decisão veio neste sábado (11) após a vitória por 3 sets a zero, no terceiro e último jogo da melhor-de-três sobre o Brusque-Brasil Telecom, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.



A equipe carioca sofreu para fechar o primeiro set, 22-25; mas depois que "captou as manhas" do time adversário - com direito a Virna dando instruções extras a cada parada técnica e Juju entrando em quadra no decorrer da partida - , o time passou a mandar no jogo e fechou o segundo set em 25-11; o Brusque partiu para o tudo-ou-nada no terceiro set, mas não deu - o Rexona "matou" a partida, 25-16.



Com este resultado, o Rexona-Ades fechou a melhor-de três por 2 a 1 e conquistou pela oitava vez uma vaga à final da Superliga Feminina - que será realizada no próximo sábado (18) no ginásio do Maracananzinho, no Rio de Janeiro, onde as anfitriãs cariocas pretendem buscar o sexto título da competição. O adversário da equipe de Bernardinho, Virna, Juju e companhia vai sair do jogo entre Finasa-Osasco e São Caetano-Blausiegel, neste domingo (12): o Osasco venceu a primeira partida da melhor-de-três, e está em vantagem.



Só para lembrar: os perdedores das séries (no caso, o Brusque-Brasil Telecom e quem "dançar" entre o Osasco e o São Caetano) disputarão o terceiro lugar da Superliga na quinta (16).