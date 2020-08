Transposição tem que virar questão nacional, diz presidente da Unale

Vlademir Alexandre Halum: "Não podemos cometer um crime passional"

“Não podemos cometer um crime passional”, declarou, defendendo que os Estados parem de olhar para as obras do ponto de vista específico de sua região para avaliar a questão como um todo.Halum participa, com mais 120 deputados estaduais, além do deputado federal Ciro Gomes, do encontro da Unale, que ocorre neste momento na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte.Essa é a primeira reunião da Unale no Rio Grande do Norte. Ela foi fundada há 12 anos para resgatar o papel do legislativo estadual, que perdeu poder para os deputados federais desde a Constituição de 1988.A Unale reúne 863 deputados estaduais dos 1059 existentes no Brasil. Para Halum, a disposição do presidente da Assembleia, Robinson Faria, foi fundamental para trazer os deputados do Nordeste para o Rio Grande do Norte.“Juntamos a fome com a vontade de comer”, brinca o deputado de Tocantins. Halum espera que a Unale elabore uma proposta definitiva para as obras do São Francisco, que segundo ele ainda guarda muitas distorções.O encontro será realizado hoje e amanhã (5 e 6). Dentro de poucos minutos, o deputado federal Ciro Gomes dará início às plalestras.