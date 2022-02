Semsur mantém alto número de atendimentos em iluminação A Secretaria também disponibiliza um telefone com ligação gratuita (0800-281-8980), para receber as denúncias de postes apagados.

As Reclamações de Iluminação Pública (RIP) que são feitas à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) continuam com a média alta de atendimentos realizados. No mês de abril, foram atendidas 60,42% das RIPs. Em Natal, a região que teve o maior número de solicitações atendidas foi a zona Norte, com um total de 3.228 no primeiro quadrimestre do ano, sendo 573 só no último mês.



Em abril foram abertas 2.892 reclamações nas quatro regiões da capital, e destas, 1.742 foram atendidas. Além disso, mais 1.045 reincidências foram realizadas, um serviço que de agosto até dezembro do ano passado não era realizado.



Para promover um atendimento eficaz, a Semsur trabalha com 12 equipes na iluminação pública de Natal. Destas, cinco são direcionadas ao atendimento na zona Norte, que por ser a região com mais pontos de iluminação, o que corresponde a quase 40% do total de 51 mil pontos espalhados pela cidade.



Por outro lado, a zona Leste é a região que abriu o menor número de reclamações, somando 1.950 RIPs abertas. Foram resolvidos cerca de 70% desses casos. Essa porcentagem de execução é próxima à da zona Sul que tem o melhor desempenho na relação das RIPs que são abertas e atendidas por região - 75,43%.



Já a zona Oeste teve um número menor de reclamações em abril em relação ao mês anterior. Foram 521 RIPs abertas e cerca de 70% solucionadas.



Além dos grupos de profissionais compostos por um eletricista e um motorista que manipula as escadas, há também três equipes pesadas com caminhão muck, formadas por quatro profissionais para atender aos casos. Além dessas equipes fixas, quatro motoqueiros fazem as rondas nos bairros para identificar os pontos que precisam de reparos.



A Semsur também disponibiliza um telefone com ligação gratuita (0800-281-8980), para receber as denúncias de postes apagados. O número funciona das 8h às 18h, sete dias por semana.