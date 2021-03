CMN aprova alteração na cobrança do ISS das cooperativas médicas

Elpídio Júnior Vereadores aprovam redução no cálculo recolhimento do ISS das cooperativas médicas.

Na pauta de votação da CMN desde a quarta-feira (25), a matéria que tratou sobre a alteração no cálculo para o ISS das cooperativas médicas não teve consenso na sessão e necessitou do adiamento da votação para esta quinta-feira, trancando a pauta. Durante a discussão, o vereador Luís Carlos (PMDB), agora na oposição, começou alegando que os vereadores Enildo Alves (PSB), Franklin Capistrano (PSB) e Albert Dickson (PP) não deveriam participar da votação.De acordo com os argumentos de Luís Carlos, os três parlamentares estariam legislando em causa própria, já que os três, que são médicos, estão associados às cooperativas médicas. “O regimento interno é claro e vossas excelências não deveriam participar da votação”, argumentou o vereador, que não foi atendido pelos médicos.Em defesa dos companheiros de bancada governista, o vereador Júlio Protásio (PSB) argumentou que, na legislatura passada, o ex-vereador Geraldo Neto (PMDB) havia votado sobre a questão de Lagoinha, mesmo possuindo terreno no local. Além disso, também argumentou que o próprio Luís Carlos votou em projeto que o beneficiou, por ser professor.“Ano passado, contando com o voto do vereador Luís Carlos, foi aprovado um projeto de nossa autoria que concedia meia-entrada nos eventos culturais aos professores de Natal. Ele, como professor, também deveria ter abdicado da votação, caso esse entendimento fosse mantido”, argumentou Júlio Protásio.Na discussão propriamente dita, os vereadores divergiram sobre o conteúdo da proposta. Enquanto parlamentares de oposição afirmavam que a matéria tratava sobre renúncia fiscal, parte da bancada de situação dizia que a medida era um acordo da Prefeitura para que a Unimed pagasse os débitos de forma parcelada e passasse a contribuir com o ISS.De acordo com Albert Dickson (PP), o ISS era cobrado de forma indevida, uma vez que as cooperativas pagavam os 5% referentes aos serviços médicos, além dos 5% pagos pelos médicos, 5% pagos pelos laboratórios e 5% pagos pelos hospitais. “Não era só bitributação. Era ‘tritibutação’, ‘tetratributação’. Só estamos corrigindo essa falha”, explicou, lembrando que a dívida da Unimed com o município é de aproximadamente R$ 90 milhões.O vereador Raniere Barbosa (PRB), por sua vez, disse que as cooperativas médicas, na verdade, eram empresas e deveriam pagar o ISS referente ao dinheiro que é pago pelos usuários do plano de Saúde – como era a cobrança até a aprovação da matéria. Segundo o vereador, o município estaria renunciando a recursos com a proposta de que o ISS fosse pago de acordo com o que foi utilizado pelos usuários, e não pelo valor pago mensalmente. “Essas cooperativas visam lucro, então são empresas travestidas de cooperativas”, acusou.Em meio aos pedidos de que Enildo deixasse a presidência dos trabalhos e que a matéria fosse votada apenas na terça-feira (31), o líder do Governo não abdicou do posto e permaneceu no comando dos trabalhos, mantendo a votação.Com a aprovação da proposta por maioria (15 votos sim, quatro não e duas abstenções), a Unimed, que de acordo com Albert Dickson devia R$ 90 milhões ao município (valor referente a multa imposto e juros), pagará R$ 3 milhões de entrada e parcelas de R$ 285 mil (corrigidas de acordo com a variação da UFIR) durante 15 anos, chegando a um valor de R$ 51 milhões, além da contribuição do ISS referente ao uso dos usuários. O valor deverá variar entre R$ 300 e R$ 400 mil.“Foi um grande avanço porque a tendência é que o STF decida pela ilegalidade da cobrança do imposto e o município, em momento de crise, poderia deixar de receber uma quantia significativa. Fazia 10 anos que a Unimed não contribuía”, afirmou Albert Dickson.Devido ao encarte de uma emenda do vereador Franklin Capistrano, os recursos recolhidos deverão ser utilizados exclusivamente na área da Saúde.