Lula diz que Márcio Moreira Alves nunca se curvou ao autoritarismo Presidente da República afirma que o país perdeu um grande democrata.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nota sobre a morte do jornalista e ex-deputado Márcio Moreira Alves, na qual afirma que o país perdeu “um grande democrata que exerceu com dignidade a profissão de jornalista e o mandato de parlamentar”.



De acordo com Lula, pela luta sem medo contra o regime militar, “Márcio será reconhecido pela história não só como um grande jornalista mas, sobretudo, como um homem de coragem, que não se curvou ao autoritarismo e lutou com paixão pela democracia”.



Márcio Moreira Alves, de 72 anos, morreu no começo da noite de ontem (3), no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.



A íntegra da nota do presidente da República:



“O Brasil perde um grande democrata que exerceu com dignidade a profissão de jornalista e o mandato parlamentar. Sendo filho de família tradicional, poderia ter se acomodado, mas não se omitiu. Pela sua atuação destemida contra o regime militar, Márcio será reconhecido pela história não só como um grande jornalista mas, sobretudo, como um homem de coragem, que não se curvou ao autoritarismo e lutou com paixão pela democracia. Aos familiares e amigos, dirijo meus sentimentos de profundo pesar e consternação.”