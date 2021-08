Atlético/PR: Zé Antônio vetado e Marcinho ainda é dúvida Técnico Geninho tem problemas para montar time que vai enfrentar o ABC pela Copa do Brasil, na quarta-feira (22), em Curitiba.

O técnico Geninho ganhou um problema para a partida desta quarta-feira (22), contra o ABC, pela Copa do Brasil. O volante Zé Antônio, que saiu de campo no início do segundo tempo no clássico contra o Paraná, está vetado para o jogo deste meio de semana.



O jogador, que vinha atuando improvisado na ala direita, realizou exames que constataram uma lesão muscular leve na coxa esquerda.



Por outro lado, o treinador atleticano ainda aguarda a possível volta do meio-campo Marcinho, que segue se recuperando de uma entorse no tornozelo.



O jogador, que desfalcou a equipe no último sábado, continua o tratamento no CT do Caju e pode reforçar a equipe diante do ABC. Além do tratamento, Marcinho realizou nesta segunda-feira alguns exercícios físicos e será reavaliado novamente nesta terça-feira para ver se tem ou não condições de jogo.



Fonte: Site do Atlético Paranaense