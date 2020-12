Sesap espera prazo legal para aquisição de próteses e órteses Até o final do mês de março a licitação deve ser concluída pela Comissão Permanente de Licitação.

Em nota enviada ao Nominuto.com nesta terça-feira (19), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informa que está correndo com os trâmites legais para a aquisição de órteses e próteses a serem distribuídas aos pacientes cadastrados no Centro de Reabilitação de Adultos (CRA).



A Sesap reconhece que houve problema administrativo no procedimento de licitação, gerando uma demanda maior, mas que está sendo solucionado. No caso das próteses foi realizado no último dia 12 de março o pregão eletrônico de nº 20 e espera-se o fim do prazo legal para realização de contrato com a empresa ganhadora.



De acordo com Aliete Nascimento, que conduz o pregão, nesta quarta-feira (18) uma equipe técnica analisa as propostas da empresas envolvidas na licitação.



A nota foi dada em resposta a uma matéria veículada pelo portal Nominuto.com na segunda-feira (18). Na matéria, o pensionista do INSS Luciano Cotrim denunciou que desde 2006 a Sesap não realizava a compra de próteses e órtese, repassadas aos pacientes através do CRI/CRA.



A Sesap detalhou que o caso específico do paciente Luciano Souza Cotrim, que correu com processo separado em caráter de urgência devido à citação judicial, as providências estão sendo tomadas pela Sub-coordenadoria de Serviços Gerais (Suseg).



Houve licença de licitação emergencial, baseada na lei 8666/93 e a empresa Orto Rio, que apresentou menor preço, está sendo contatada pela Suseg com uma Carta Comercial, informando sobre responsabilidade do pagamento da prótese bilateral Pirogof. A empresa tem a responsabilidade de providenciar a entrega da prótese antes de correr o prazo da apresentação da nota de empenho.



Ainda no caso específico do paciente Luciano Cotrim, o ofício de nº 321/GS foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado, em fevereiro, informando ao juiz sobre o prazo necessário para correr com os trâmites legais para a aquisição da prótese.



Licitação emperrada



De acordo com Roberto Cocentino, coordenador administrativo em substituição da Sesap, desde 2007 as próteses e órteses não eram distribuídas em virtude de uma grande demanda judicial enfrentada no CRA./CRI.



Um processo licitatório foi realizado, mas indeferido posteriormente pela Procuradoria Geral do Estado. Desde a data, os equipamentos não são repassados aos deficientes físicos do Rio Grande do Norte.