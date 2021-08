João Maia lança oficialmente candidatura ao Governo

Arquivo João Maia lança candidatura ao governo

Neste final de semana, João se reuniu com sua equipe em Natal e seguiu para a cidade de São Paulo do Potengi, onde teve um encontro com várias lideranças entre prefeitos, ex-prefeitos e vereadores, inclusive da capital.Para conquistar apoio João Maia fez um discurso baseado na sua história de vida. Ele lembrou os seus tempos de estudante, a busca por uma carreira de sucesso “para ajudar a família” e o retorno ao seu estado de origem como um empresário bem sucedido.Na reunião estavam o prefeito de Lagoa dos Velhos, Severino Ribeiro; o ex-prefeito de São Paulo do Potengi, José Leonardo Cassimiro; o ex-prefeito de Tangará, além de outras lideranças da região. Também estavam presentes os vereadores de Natal, Dickson Nasser (PSB), presidente da câmara municipal de Natal, Enildo Alves (PSB) e Adenúbio Melo (PSB).Dos cinco nomes mais cotados para disputar o governo do estado, até agora só o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo (PDT) e a senadora Rosalba Ciarlini (DEM) ainda não admitiram suas candidaturas. Porém, ambos se movimentam nos bastidores.A senadora tem comparecido a vários eventos pelo interior do estado e ainda figura em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública, seguida de Carlos que recentemente ganhou destaque na imprensa por ter distribuído cartas pela cidade, criticando as ações da atual prefeita de Natal Micarla de Sousa (PV).No caso de Rosalba a indecisão se deve a possibilidade de a sua candidatura atrapalhar ou não a do senador José Agripino, líder do seu partido e, cujo pleito, é prioridade para o DEM.Já Carlos Eduardo que acabou de mudar de partido, saiu do PSB para o PDT a dúvida está de qual lado ele ficará. Enquanto pertencia ao grupo dos peesebistas esperava contar com o apoio da governadora Wilma de Faria, porém agora passou a integrar um partido de oposição. O atual presidente da legenda, Álvaro Dias já deixou claro que o PDT não apóia o governo do estado.