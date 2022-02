TJ defere inconstitucionalidade da lei sobre agroindústria familiar A ação foi ajuizada pela procuradora geral substituta do Município, Maria Auxuliadora Alcântara.

Na última quarta-feira (7), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deferiu o pedido de liminar da procuradora geral de justiça adjunta, Maria Auxiliadora Alcântara. Nele, a Lei Estadual nº 9.067, de maio de 2008, foi reconhecida como inconstitucional.



A lei trata sobre a agroindústria familiar, comunitária ou artesanal de produtos de

origem animal e a suspensão ocorrerá a partir da data de publicação até o julgamento final.



A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) foi ajuizada por Maria Auxiliadora, do Ministério Público do RN, mediante o pedido do Movimento Articulado em Defesa do Consumidor (Madecon).



A lei contrariava a legislação federal, que através do Decreto Federal nº 30.9691/52 estabelece o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Riispoa), bem como bem como a Constituição Estadual, uma vez que o Estado excedeu os limites de sua competência suplementar quando disciplinou matéria sobre norma federal já existente, além de contrariar a mesma.



De acordo com a decisão proferida pelo Pleno, a respectiva lei nº 9.067 prevê a não obrigatoriedade por um período de dois anos, a partir de sua regulamentação. De acordo como o MP, a decisão “representa um risco à saúde pública ao abrir as portas para a comercialização de produtos impróprios para o consumo, sendo suscetível de gerar disseminação de doenças gravíssimas à saúde humana”.