Microônibus capota na Reta Tabajara e deixa seis pessoas feridas Veículo vinha de Afonso Bezerra para Natal. Motorista alega que aquaplanou em poça d’água. Há dois feridos em estado grave.

Um microônibus que vinha de Afonso Bezerra para Natal capotou na manhã deste domingo (15) na BR 304, no trecho conhecido como Reta Tabajara, em Macaíba. O motorista e os cinco passageiros ficaram feridos. Uma aquaplanagem teria sido a causa do acidente.



Segundo relato do motorista do microônibus, Paulo César Ferreira de Lima, ele perdeu o controle do veículo ao passar sobre uma poça d’água. Desgovernado, o microônibus bateu em uma vala e capotou duas vezes antes de parar. Ele e os cinco passageiros ficaram feridos.



Equipes do Samu Metropolitano prestaram socorro às vítimas. Todos foram levados para o pronto socorro Clóvis Sarinho, em Natal, mas dois foram transferidos em seguida para o hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim.



Paulo César Ferreira de Lima sofreu traumatismo abdominal e está em estado grave. Uma outra passageira está com suspeita de traumatismo craniano e ainda corre risco de morte.



Os demais tiveram apenas escoriações leves e devem receber alta nas próximas horas. O microônibus que capotou, de placas MXY-2828/Afonso Bezerra, ainda está no local do acidente e será periciado.



Macas

As equipes do Samu Metropolitano se depararam com uma situação inusitada ao prestarem socorro às vítimas desse acidente. Ao chegarem ao Clóvis Sarinho, tiveram que aguardar no local por falta de macas. “Estamos ‘presos’ aqui porque não há macas no pronto socorro e as vítimas estão com as nossas. Se houver algum acidente mais grave, não teremos como nos deslocar sem as nossas macas”, falou um socorrista do Samu. Até às 9h30 deste domingo o problema ainda tinha sido resolvido.