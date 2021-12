Pintor é assassinado por homem encapuzado em Parnamirim Lucas Costa dos Santos, de 18 anos, foi morto a tiros dentro da casa dele, em Pirangi de Dentro.

O pintor Lucas Costa dos Santos, de 18 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (5) dentro da casa dele, em Pirangi de Dentro, distrito de Parnamirim. Um homem encapuzado foi o autor do assassinato.



Segundo dados da delegacia de plantão da zona Sul, o assassino chegou à casa de Lucas por volta das 19h30 em uma moto preta e invadiu a residência. “Ele localizou a vítima e começou a disparar. O Lucas morreu no local”, falou um agente.



Após o crime, cometido na casa de número 62 da rua Quamoquia, o assassino se evadiu do local sem ser identificado. O criem será investigado pela Polícia Civil de Parnamirim.