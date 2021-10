Líderes decidirão sobre própria cota extra para passagens aéreas Votação do pacote de medidas moralizadoras da Câmara deve ir a plenário amanhã (28).

O presidente da Câmara Federal, Michel Temer (PMDB), deixou a cargo dos próprios líderes partidários a decisão de manter ou não a cota extra de 25% que eles têm direito para compra de bilhetes aéreos. Os integrantes da Mesa já reduziram de quatro para uma a quantidade de passagens que eles recebiam a mais.



A votação do pacote de medidas moralizadoras da Câmara deve ir a plenário amanhã (28), e inclui a restrição das viagens aos deputados e assessores (estes mediante autorização da Mesa) e em território nacional, além da divulgação dos voos na internet.



As passagens também não serão mais acumulativas. Os deputados potiguares têm direito a cerca de R$ 16 mil mensais, o que corresponde a quatro viagens de ida e volta de Brasília para o Rio Grande do Norte usando a tarifa cheia. Na prática, porém, eles economizam viajando em classe e horário econômicos e “multiplicam” os bilhetes.



Os líderes têm direito a uma passagem a mais e argumentam que precisam dela para viajar constantemente para seus estados.



Depois que o pacote foi anunciado, Temer vem enfrentando resistência do chamado “baixo clero”, que defende a manutenção do uso da cota por familiares.



Os deputados insatisfeitos com as mudanças terão, no entanto, que assumir publicamente durante a votação da terça-feira. “Da minha parte, não muda, mas se o plenário quiser...”, afirmou o presidente da Câmara.



* Com informações de O Globo