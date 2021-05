Proprietário do restaurante Panela de Barro tenta fugir de dívidas

Fotos: Isabela Santos

Segundo um fornecedor que compareceu ao local, o fugitivo lhe deve R$ 34 mil. Também estiveram presentes, representantes da imobiliária a quem Emílio também não pagou cinco meses de aluguel do ponto comercial.Os empregados trabalharam até ontem (1º) e receberam a notícia de que o restaurante ficaria fechado por três dias porque passaria a ser administrado por um novo sócio, entretanto segundo os prejudicados, ele se preparava para ir embora para São Paulo, onde residem seus pais.O chefe combinou de fazer uma reunião na segunda-feira para definir quem continuaria com o emprego e resolver as questões pendentes.“Ele pegou os documentos de todos os funcionários, mas nunca assinou carteira e nem quer devolver”, disse a ex-funcionária Michele Lopes que não recebeu o último mês de trabalho. “Os funcionários mais antigos estão com duas férias vencidas”.Emílio Estevam já havia fechado as portas de outro restaurante. O Ferruccio faliu há cerca de dois meses e, segundo informações, o proprietário ainda deve cerca de oito meses de aluguel do imóvel e ex-funcionários.A justificativa dada pelo empresário foi de que a ex-mulher Andrea Parleta, de quem é separado há dois anos, seria a responsável pelos estabelecimentos.Os advogados de Andrea, Ângelo Roncardi e Caroline Maciel, explicaram que apenas 5% da empresa pertence à mulher, os outros 95% são dos dois filhos do casal que têm 6 anos e 10 anos, e que Estevam também estaria devendo dois meses de pensão alimentícia. Além disso há muito tempo, ela não tem contato com a empresa."Eu nunca tinha visto ela. Só vejo a atual mulher dele por lá", confirmou um dos ex-funcionários que reclamavam direitos à porta do comércio.“O dono do prédio entrou com ação contra Andrea”, disse a advogada na 15ª DP, onde os acusado e vítima prestavam esclarecimentos. “Ela só quer que ele passe para o nome dele”, respondeu pela cliente.Ao terminar o interrogatório, Roncardi disse o que ouviu. “Ele [Emílio] adiantou, diante de autoridades, que existem dívidas que são de sua responsabilidade”.Na manhã de hoje (2), o empresário foi liberado pela polícia após prestar depoimento.