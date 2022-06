Cerro Corá: Definida programação de shows do Festival de Inverno Será a sétima edição do evento que está entre os destaques do calendário cultural do RN.

O Festival de Inverno da cidade de Cerro Corá é uma das festas mais esperadas do ano pelos potiguares e visitantes que já tiveram a oportunidade de conhecer. O município localizado em cima de uma serra fica a 186 Km da capital é aconchegante e o seu povo é bastante acolhedor.



Este ano o evento chega a sua sétima edição. A abertura está marcada para a sexta-feira, dia 29 deste mês e vai até o domingo (31). A programação de shows já está definida, já a parte de gastronomia e folclórica deve ser divulgada neste final de semana. Confira abaixo:





Sexta Dia 29/05/2009

• Chibata de Couro 20:00hs

• Santana 21:00hs

• João Ceara 22:30hs

• Três do Nordeste 23:00hs

• Robson Sêmog 00:30hs

• Deixe de Brincadeira 01:30hs



Sabado Dia 30/05/2009

• Forró Ferrado 20:00hs

• Nós 4 21:00hs

• Forró Ferrado 22:30hs

• Trio do Nordestino 23:00hs

• Gegê Feliz 00:30hs

• Perfume de Gardênia 01:00hs



Domingo Dia 31/05/2009

• Meirinhos do Forró 20:00hs

• Almir (Ex- Fevers) 21:00hs

• Biriteiros do Forró 22:15hs

• UsKaravelhos 22:45hs

• Os Tartaros 01:00hs