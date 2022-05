Secretária promete regularizar cadastro que bloqueou verbas da Saúde

Rogério Torquarto

Em abril, o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), do governo federal, detectou que médicos de 15 postos de saúde de Natal também estavam inscritos em PSFs de outras cidades. Os postos ficaram sem receber o repasse do SUS em abril.“Isso acontece quando a cidade que perdeu o médico não descadastra o profissional, e a informação bate com o cadastramento do outro município”, explicou Tânia Sampaio, acrescentando que, depois de regularizado o cadastro, a verba será liberada pelo governo federal.Ainda de acordo com a secretária, os postos em questão funcionarão normalmente mesmo com a suspensão do repasse.