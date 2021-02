Secretaria municipal monitora folha de ponto dos professores Secretário municipal de Educação, Elias Nunes, confirmou que desde ontem (24) está fazendo um controle mais efetivo na folha de ponto dos professores.

Após a decisão dos professores da rede municipal de ensino em manter a greve, mesmo depois da decisão judicial do juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, Cícero Martins, o secretário municipal de Educação, Elias Nunes, confirmou que desde ontem (24) está fazendo um controle mais efetivo na folha de ponto dos professores.



Ele não descartou a possibilidade de cortar os dias parados no pagamento dos grevistas.



“Depois da decisão judicial tornando o movimento grevista inválido, e o não retorno de alguns professores para a sala de aula, nós estamos fazendo junto às escolas um controle no ponto”, disse o secretário.



Entretanto, ele destacou que a ação já vem sendo desenvolvida desde o início da greve. “Estamos desde o início da greve fazendo esse controle em virtude da reposição das aulas paradas. Os estudantes não serão prejudicados. Todos os dias serão repostos, mesmo que tenhamos que entrar no mês de férias”, garantiu.