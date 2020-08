Confiança/SE 3 x 2 América: fim de jogo De virada e com três gols de Da Silva, o Confiança derrotou o América.

FIM DE JOGO



43 minutos - Resultado não é o esperado pelo América neste jogo de estréia pela Copa do Brasil e o árbitro dá três minutos de acréscimos.



39 minutos - GOOOOOOOOOOL DO CONFIANÇA!! Cruzamento vindo da esquerda e a zaga do América não sobe. Da Silva não perdoa e marca seu terceiro gol no jogo virando para o Confiança.



34 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO CONFIANÇA!!! Zaga alvirrubra repete erro do primeiro gol e Da Silva, praticamente dentro do gol, empata o jogo após troca de passes dentro da área do América. (Potiguar 2 x Bahia 2. Gol de Helinho)



33 minutos - Confiança parte para cima em busca do empate e pode dar brechas para o contra-ataque alvirrubro.



32 minutos - UHHHHH!! Rinaldo perde ótima chance de ampliar o marcador após ótimo passe do atacante Lúcio.



27 minutos - Gol da virada anima os alvirrubros, que caso marquem mais um despacham o Confiança.



24 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Lúcio, o artilheiro do alvirrubro, recebe ótimo passe e não é alcançado pela defesa adversária. Ele invade a área e bate forte para virar o jogo a favor do América.



19 minutos - Alvirrubro segue melhor, mas continua empatando.



16 minutos - Jogadores do América procuram trocar passes para criar jogadas mais envolventes.



14 minutos - América é melhor em campo que o Confiança, mas ainda não encaixou uma jogada para o gol da virada.



12 minutos - Jogo não está no mesmo ritmo que no primeiro tempo. (Outros resultados Potiguar (M) 1 x 2 Bahia / FAST 0 x 1 ABC)



9 minutos - Outros resultados Potiguar (M) 1 x 2 Bahia / FAST 0 x 0 ABC



7 minutos - Muitos erros de passes das duas equipes.



4 minutos - Lance duvidoso dentro da área quando Wendes caiu dentro da área e o árbitro mandou o jogo seguir.



2 minutos - Jogo recomeça em Aracaju.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - Jogo segue movimentado nos dois lados do campo. (Potiguar de Mossoró 1 x 2 Bahia. gol de Beto)



41 minutos - Amarelou! Da Silva coloca a mão na bola e o árbitro marca falta aplicando o cartão no atacante.



39 minutos - América põe pressão no Confiança, mas não chega ao segundo gol.



34 minutos - UHHHHHH!! Rodolfo, do América, quase falha após cobrança de escanteio e na conclusão do lance a cabeçada vai para fora.



29 minutos - UHHHHHH!! Lúcio completa cruzamento e cabeceia com perigo. (Potiguar de Mossoró 1 x 1 Bahia. Gol de Helinho)



27 minutos - UHHHHHH!! Alisson bateu forte de fora da área e a bola passa com perigo ao gol de Fábio.



26 minutos - América aperta o Confiança e o goleiro Fábio faz boa defesa após cabeçada de Wendes.



22 minutos - Gol do empate acalmou o América, que mexe bem a bola no campo do adversário.



17 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Rapidamente o alvirrubro responde e Diego empata o jogo depois de receber passe de Cleisson. (Potiguar 0 x 1 Bahia. Gol de Rubens Cardoso aos 20 minutos)



16 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO CONFIANÇA!!! Da Silva consegue invadir a área pelo meio e bateu forte no ângulo de Rodolfo.



13 minutos - Amarelou! Alisson, do América, recebe cartão amarelo.



11 minutos - América começou melhor, mas Confiança equilibra as ações e leva perigo.



10 minutos - UHHHHHHH!! Rodolfo escorrega em lance dentro da área e o zagueiro Adalberto salva o América de levar o primeiro gol.



7 minutos - UHHHHHHHH!! Zaga do América quase se confunde, mas é marcado impedimento no lance.



4 minutos - UHHHHHHHH!! Lance perigoso do alvirrubro e a bola passa com perigo ao gol do Confiança. Fábio Neves sente contusão no ombro e deixa o campo.



2 minutos - América não se intimida por jogar fora de casa e toma iniciativa do jogo chegando ao ataque conquistando escanteios.



1 minuto - Amarelou! Mal começou o jogo e Leonardo, do Confiança, recebe o cartão amarelo.



Começa a Copa do Brasil para o América, um dos três representantes do RN.