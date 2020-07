MP volta a cobrar melhorias no Corpo de Bombeiros Promotor de Justiça Vitor Emanuel de Medeiros Azevedo lembra que atualmente há um déficit de mais de 500 homens nos quadros da corporação militar.

O Ministério Público voltou a cobrar melhorias no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. O promotor de Justiça Vitor Emanuel de Medeiros Azevedo publicou portaria lembrando que atualmente há um déficit de mais 500 homens nos quadros da corporação e questionando o porquê de candidatos aprovados no último concurso público não terem sido efetivados.



Na portaria número 001/2009, Vitor Emanuel de Medeiros que já há um procedimento administrativo na 70ª Promotoria de Justiça informando que o Corpo de Bombeiros potiguar “não tem efetivo suficiente para desenvolver sua importantíssima missão com eficiência”.



“A Organização das Nações Unidas recomenda a existência de um bombeiro para cada grupo de mil habitantes, o que, no caso do Rio Grande do Norte, demandaria a existência de mais de três mil cargos de bombeiros”, cita o promotor no documento.



Vitor Emanuel de Medeiros lembra que a Lei Complementar Estadual número 230/2002 estabelece o efetivo da corporação em 1.065 bombeiros militares, sendo 922 praças e 140 oficiais.



Mas, ainda de acordo com o promotor, “o Corpo de Bombeiros Estadual conta atualmente com pouco mais de quinhentos homens, quadro manifestamente insuficiente para a execução de atividades de defesa social nos municípios onde a corporação mantém unidades (Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó) e pior ainda no restante do Estado”. Segundo esses dados, o déficit de bombeiros no Estado é de mais de 500 homens.



Devido a isso, o promotor instaurou um inquérito civil público para saber do secretário de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), Agripino de Oliveira Neto, “se há perspectiva de prorrogação do prazo de validade do concurso público de admissão ao curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militar, bem como de convocação dos candidatos aprovados no certame”.



Vitor Emanuel de Medeiros também requisita ao comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Christian Bezerril, que informe quantos candidatos aprovados no concurso já foram nomeados e ingressaram no efetivo da corporação.