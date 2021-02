Para Vagner Araújo, futuro financeiro virou responsabilidade dos deputados

Vlademir Alexandre Vagner Araújo: "A crise chegou com força ao Brasil e ao nosso Estado”.

"Isto faz parte do processo democrático e das prerrogativas dos poderes Executivo e Legislativo aprovar, vetar e manter ou derrubar vetos. Está na nossa Constituicão", disse, em entrevista aoEm seguida, ele acrescentou que os vetos tinham o objetivo de sanar erros técnicos das emendas detectados pela Controladoria Geral do Estado e de reduzir e controlar gastos da administração para enfrentamento da crise financeira.

“A escolha pela derrubada dos vetos e, consequentemente, a responsabilidade pelas consequências desta medida, com o que vier acontecer com as finanças do Estado em um ano de intensa crise e vertiginosa queda de receitas, passa ser da Assembleia”.O secretário também considerou que o Governo fez "algo pouco comum" vetando algumas emendas que atendiam a Justiça, já que a tendência seria agradar os poderes que julgam, entre outras coisas, ações do próprio Governo. "O Executivo fez a sua parte ao alertar, ao mostrar o problema, ao ter a coragem de vetar proposição do poder Judiciário e do Ministerio Público”.O secretário de Planejamento considera que a derrubada dos vetos vão de encontro ao momento de controle de gastos. “Até a União está fazendo. A crise chegou com força ao Brasil e ao nosso Estado”.Ontem, os deputados estaduais concluíram a derrubada dos nove vetos que Wilma de Faria fez às emendas que eles apresentaram ao Orçamento Geral do Estado. Quatro das emendas beneficiam o poder Judiciário: três delas aumentam os repasses para o Ministério Público e uma destina recursos a obras do Tribunal de Justiça do Estado.Os deputados também optaram por manter recursos para um programa de atendimento a crianças e adolescentes, investimentos no Campus de Nova Cruz e construção de uma estrada que liga São Miguel a Iça, no Ceará.Duas das emendas vão para cultura: a que financia a Lei do Livro e Incentivo à Cultura e a Lei do Patrimônio Vivo.* Matéria alterada às 17h00 para acréscimo de informações.