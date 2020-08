Pistoleiro condenado por várias execuções morre no Walfredo

Cedida/Degepol

Vanildo Fernandes morreu vítima de um câncer de fígado. Ele entrou no Walfredo na manhã desta quarta para se recuperar de uma cirurgia, mas acabou morrendo durante a noite.O criminoso, que era natural de Apodi, estava preso desde fevereiro do ano passado sob acusação de ter assassinado, ocultado o corpo e participado do furto ao apartamento do agiota Jadson Dário Pessoa. O corpo de Jadson foi encontrado em uma região de dunas no bairro do Planalto, zona Oeste de Natal. Vanildo Fernandes já responde a três processos criminais na Justiça potiguar e é investigado pela polícia como partícipe de uma milícia que atua em Felipe Camarão, bairro da mesma região da capital.Além do assassinato de Jadson Dário (processo de número 001.08.003432-3), Vanildo Fernandes respondia a outros três processos criminais na Justiça potiguar. Dois são por homicídio: o de número 001.07.216374-8, que consta como vítima Ubiranir Costa da Nóbrega, e o de número 001.07.204699-7, que tem como vítima Gilvan Souza da Costa. Há mandados de prisão expedidos contra ele pelo juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo.Meses depois da prisão de Vanildo Fernandes, a Polícia Civil potiguar deflagrou a operação Chacal, que resultou na prisão de várias pessoas suspeitas de integrarem um grupo de extermínio.