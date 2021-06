ABC 4 x 0 Baraúnas: fim de jogo Equipes fazem duelo dos opostos, no Frasqueirão. Enquanto o alvinegro quer consolidar sua ida à decisão do turno, a equipe mossoroense cumpre tabela.

FIM DE JOGO



44 minutos - Uhhhhh!! João Paulo chutou forte e o goleiro do Baraúnas defendeu com os pés.



42 minutos - Uhhhhh!! Gaúcho quase marca seu terceiro gol no jogo, mas o goleiro Wendel faz grande defesa colocando para escanteio.



34 minutos - Heriberto da Cunha aproveita vitória tranquila e últimos minutos para fazer substituições no ABC.



27 minutos - Uhhhhhh!! ABC não diminui o ritmo de jogo e quase marca o quinto gol com Rogerinho, que chutou forte de fora da área, mas para fora do gol.



25 minutos - Uhhhhh!! Erandir recebe passe dentro da área e chuta forte, mas pega embaixo da bola, que vai para fora.



23 minutos - GOOOOOOOOL DO ABC!!! Gaúcho faz o quarto gol do ABC e o seu segundo no jogo. Zagueiro do ABC acerta um chute forte no canto do goleiro, que nem se mexeu.



16 minutos - GOOOOOOOOL DO ABC!!! Valdir Papel recebe lançamento dentro da grande área e define para o fundo das redes. Autor do segundo gol, Gabriel serve o atacante alvinegro que não tem problemas para definir a jogada.



14 minutos - GOOOOOOOOL DO ABC!! Gabriel marca o segundo gol do ABC, no Frasqueirão. Boa jogada no ataque do alvinegro envolvendo a defesa do Baru. Erandir roubou a bola e no contra-ataque passou para Gabriel, que bateu forte para o gol.



9 minutos - Partida é bem disputada e as jogadas mostram a disposição dos atletas.



5 minutos - Uhhhhhh!! ABC responde com Erandir e bate colocado, mas a bola vai por cima do gol com perigo.



3 minutos - Uhhhhhh!! Robertinho soltou a pancada e a bola que ia no ângulo do gol é desviada por Ranieri.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Uhhhhh!! Valdir Papel recebe passe em vantagem e tenta encobrir o goleiro do Baraúnas, mas a bola saí em tiro de meta



42 minutos - Uhhhhhh!! Maurício Pantera dá um susto no goleiro Ranieri em chute de fora da área e a bola passa perto da trave.



38 minutos - Baraúnas tem poucos momentos de perigo, mas quando chega exige do goleiro Ranieri.



34 minutos - Uhhhhhh!! Indefinição da zaga alvinegra e o goleiro Ranieri salva o ABC com os pés em lance de Paulinho.



31 minutos - Pressão do ABC na área do Baraúnas. Simão e Beto perdem chances seguidas com defesa do goleiro Wendel.



28 minutos - Baraúnas se segura como pode na pressão do ABC.



24 minutos - ABC melhora após o gol e vai pressionando o Baraúnas.



22 minutos - GOOOOOOOOOL DO ABC!!! Gaúcho abre o placar para o alvinegro. Cobrança de falta feita por Erandir, que colocou dentro da área e o zagueiro do ABC marca o gol.



17 minutos - Precipitação dos jogadores em busca do gol resulta em muitos passes errados.



13 minutos - Jogo movimentado no Frasqueirão com as duas equipes buscando o gol.



11 minutos - Falta perigosa contra o ABC e na cobrança a bola desvia na barreira facilitando a defesa de Ranieri.



7 minutos - Mesmo já eliminado, o Baraúnas dá trabalho ao ABC jogando no Frasqueirão.



3 minutos - Uhhhhhh!! Valdir Papel tem boa oportunidade após bater na saída do goleiro Wendel, que defendeu.



2 minutos - Uhhhhhh!! Chute de Robertinho quase trai o goleiro Ranieri, do ABC, que pegou a bola no reflexo.



1 minuto - Primeiro lance de ataque é do Baraúnas, mas o cruzamento sai forte e a bola sai em lateral.



ABC e Baraúnas se enfrentam no estádio Frasqueirão em duelo de opostos. Enquanto o alvinegro quer consolidar sua ida à decisão do segundo turno, a equipe mossoroense apenas cumpre tabela após dispensar dez jogadores na semana passada.



É pequena a presença de público no Frasqueirao.Tempo chuvoso afasta o torcedor alvinegro do estádio neste domingo de Páscoa.