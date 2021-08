Roberto Carlos tem festa especial pelos 50 anos de Jovem Guarda

Sites Roberto Carlos festeja seus 68 anos

A cidade está mobilizada para o evento e em obras para receber o filho mais querido. Criaram uma campanha com a logo COMO É GRANDE NOSSO AMOR POR VOCÊ .Entre tantas ações foi pintado e refeito o jardim da casa onde Roberto Carlos nasceu e hoje leva seu nome como Casa de Cultura; reconstruida a Praça da Princesa ao Rei, demolindo um banheiro público ali construído retomando a homenagem feita ao artista, e foi recuperado até estádio de futebol, além dos canteiros principais da cidade.Acompanhe algumas das iniciativas que antecederam o aniversário do cantor:No sábado, quando começaram a venda dos ingressos, houve o lançamento de um relógio na praça principal com Contagem Regressiva até o dia do Aniversário de Roberto Carlos, que acontece neste domingo.A preparaçãoDia 13/04 - aconteceu o lançamento do Selo Comemorativo em Homenagem ao Cinqüentenário de Carreira com apresentação musical da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar e do Coral Voz dos Anjos.Dia 14/04 – Abertura da Casa de Cultura Roberto Carlos – apresentação da Casa Recuperada e Equipada para receber os turistas. Assinatura do Visitante número 100.000 no livro de Visitas; caminhada dos Alunos do Colégio Jesus Cristo Rei em Homenagem ao Cinqüentenário do Rei (escola onde o artista estudou), Seminário sobre a História da Jovem Guarda no Cristo Rei, celebração na Igreja – Catedral de São Pedro , em homenagem ao Cinqüentenário de Carreira, coreografias de alunos das escolas públicas municipais com músicas de Roberto Carlos e apresentação Especial da Orquestra Sol Maior – Terça Sinfônica.Dia 15/04 – Apresentação de releituras de músicas de Roberto Carlos com um DJ que apresentou canções do Rei em Versão RemixadaDia 16/04 – Arnoldo Silva e Amigos do Rei cantaram Roberto CarlosDia 17/04 – Duda Felippe e Baile da Jovem Guarda com DJ Hercules, com a participação Especial de Grafiteiros fizeram homenagem ao REI.Dia 18/04 – Juliano cantando Sérgio Sampaio e as Canções do Rei com show de Marcela Lobo em Ritmo de Aventura, realizado ontem com muito sucesso.