Presidente Lula diz que discussão de ministros não representa crise no Judiciário O presidente comentou ainda o fato da discussão ter se dado em uma sessão aberta do STF.

Em viagem oficial à Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira (23) a discussão de ontem entre o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e o ministro Joaquim Barbosa. Para o presidente Lula, foi um desentendimento pessoal e que já está resolvido.



Lula disse que não há uma crise no Judiciário: “Pelo que eu vi na imprensa hoje, [os dois ministros] já se acertaram, parece que está tudo bem. Ou seja, mais uma possível crise que não era crise, era apenas um desentendimento”.



“Longe de ver uma crise institucional, porque dois homens divergiram e não se entenderam. Se fosse assim, não existia mais futebol, porque tem briga em campo de futebol todos os dias”, afirmou.



O presidente comentou ainda o fato da discussão ter se dado em uma sessão aberta do STF: “A única coisa que eu acho é que se esse tipo de briga, assistida por toda a sociedade brasileira, ajuda a sociedade e ajuda a democracia, muito bem”, disse Lula.



Ele completou: “Eu creio que quando nós temos determinadas funções é importante que a gente diga tudo o que quiser nos autos do processo, e que a gente não fique dizendo pela imprensa. Mas isso é o pensamento de um leigo, não é o pensamento de um magistrado”.