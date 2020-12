Tempo Real - ABC x Fast Clube No jogo de ida, o ABC empatou em 1 a 1 e tenta a vitória na Copa do Brasil para seguir adiante da competição.

FIM DE PARTIDA



Outros resultados

Bahia 6 x 1 Potiguar



45 minutos - Impedimento! Simão recbeu cruzamento de Sandro e é pego em impedimento.



43 minutos - O ABC administra o jogo faltando apenas dois minutos para acabar o período regulamentar.



38 minutos - Pontes é expulso após forte falta em cima de Gabriel. O jogador já tinha amarelo e vai mais cedo pro vestiário.



36 minutos - O ABC segue vencendo a partida por 4 a 0.



32 minutos - Ben-Hur inicia a jogada lá atrás, passa pra Marquinhos Mossoró, toca com Jão Paulo que chuta pra fora.



30 minutos - João Paulo faz boa jogada, faz fila, mas tropeçou na bola na entrada da área.



26 minutos - Depois de disputa com Preto, Gabirel vai ao chão e reclama falta.



25 minutos - Cartão Vermelho! Paulinho Macaíba é expulso. O jogador já tinha um cartão amarelo e deixao gramado mais cedo.



23 minutos - Preto, pela esquerda, tenta armar a jogada, mas Simão chega mais rápido e rouba a bola.



22 minutos - Falta! Macaíba comete falta em cima de Fabinho, do Fast. Penalidade já cobrada a favor do time de Manaus.



19 minutos - Impedimento! O árbitro para a jogada e Gabriel é pego em posição irregular.



18 minutos - GGGGGGGGOOOOOOLLLLL DO ABC!! GABRIEL, DE CABEÇA, MARCA O QUARTO GOL DO ABC. MARQUINHOS MOSSORÓ CORREU, FOI À LINHA DE FUNDO E CRUZOU NA CABEÇA DE GABRIEL.



Outros resultados

Bahia 4 a 1 Potiguar



16 minutos - Sandro bateu forte e a bola passa próxima a trave, assustando o goleiro Ricardo.



15 minutos - UUUUHHH!! Erandyr viu Gabriel livre e cruzou na área. O jogador cabeceou pra baixo, tirou o goleiro Ricardo da jogada, mas a bola não entrou.



12 minutos - Nova tentativa de contraataque do Fast e Rogério frusta a jogada da equipe visitante.



10 minutos - Preto, novamente, tenta tocar com Parintins, mas é desarmado pela zaga alvinegra.



9 minutos - Peu domina a bola pelo meio, toca com Parintins, mada com Fabinho. O jogador prepara o cruzamento, desiste e volta a jogada com Fabinho, que manda com Preto que concluiu com um chute por cima do gol de Raniere.



Outros resultados

Bahia 3 x 1 Potiguar



Outros resultados

Bahia 3 x 0 Potiguar



6 minutos - Pela direita, Macedo recebe a bol apelo time do Fast, toca com Maranhão, mas Ben-Hur corta a bola, mandando para lateral.



5 minutos - UUUUHHH!! Gabriel perde mais um gol para o ABC. Erandyr chuta, a bola rebate na zaga e sobra no pés de Gabriel que acaba tocando pra fora.



4 minutos - UUUHHHH!! Paulinho Macaíba quase marca o quarto gol do ABC. O jogador chutou contar a meta de Ricardo, mas perdu o gol.



2 minutos - GGGGGGGGOOOOLLLL DO ABC!! GABRIEL AMPLIA O MARCADOR PARA O ABC.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - Paulinho Macaíba recebe cartão amarelo por tirar a camisa.



45 minutos - GGGGGGGGGGGOOOOLLLL DO ABC!! PAULINHO MACAÍBA AMPLIA O PLACAR. O JOGADOR CHUTOU RASTEIRO E CHUTA NO CANTO DO JOGADOR.



45 minutos - Flávio vai pra cima de Sandro, tentando iniciar a jogada pelo meio.



44 minutos - GGGGGGGGOOOOOOLLLLLLL DO ABC!! ERANDYR, CAMISA 5, APROVEITOU O LANÇAMENTO DE SIMÃO, E TOCA POR CIMA DO GOLEIRO RICARDO.



43 minutos - Boa jogada de Gabriel pela direita, toca com Simão que chuta prensando na zaga manauara. Sandro cobra o escanteio e começa a jogada pela dirieta, prendendo a bola.



42 minutos - Gaúcho toca a bola e corre pra receber na frente. Ben-Hur prefere o toque com Macaíba, toca com Marquinho e a bola corre demais. Tiro de meta para Ricardo, arqueiro do Fast.



39 minutos - Falta de Ney Júnior em cima de Simão. Gabriel cobra, toca com Simão, passou pra Marquinhos que acaba perdendo a posse de bola.



38 minutos - Jogo parado. Flávio Viana, do Fast, fica caído em campo após um choque com jogdar alvinegro.



35 minutos - Erandyr cobra lateral, toca com Paulinho Macaíba que começa a jogada pelo meio.



34 minutos - UUUHHHH!! Preto vai pra bola, bate no canto esquerdo e Raniere salva o que seria o primeiro gol do Fast.



33 minutos - PÊNALTI! Gaúcho comete falta dentro da área.



32 minutos - Simão comete falta em Parintins. O jogador parte pra cobrança.



31 minutos - Pelo meio, Preto tentou o lançamento com Carlos Alberto, pela esquerda, mas a bola corre demais. O jogo continua 0 a 0.



30 minutos - UUUUHHH!! Boa jogada do Fast. Preto desce pela direita e chuta rasteiro no canto direito de Raniere.



29 minutos - UUUHHHH!! Paulinho Macaíba perde o que seria o primeiro gol do ABC. Dentro da pequena área, o jogador tentou completar o lance, mas toca pra fora.



27 minutos - Flávio tenta rou bar a bola de Sandro, mas o jogador se livra da marcação tocando com Ben-Hur.



26 minutos - Erandyr aproveitou o bom ângulo e chutou no gol. A bola bate na zaga, volta com Macaíba, que chuta pra longe da meta do Fast.



25 minutos - No Frasqueirão o jogo continua 0 a 0. O resultado é favorável ao ABC.



21 minutos - Sandro, pelo meio, toca com Macaíba, que recomeça a jogada com Ben-Hur. Falta marcada a favor do Fast.



Outros resultados

O Bahia amplia o placar. 2 a 0 em cima do Potiguar.



Outros resultados

O Bahia segue ganhando o jogo em cima do Potiguar. 1 a 0 com 19 minutos de partida.



17 minutos - Cartão Amarelo! Macaíba gira tentando se livrar da marcação. O jogador toca com Rogério e é parado com falta por Peu.



16 minutos - Contraataque da equipe do Fast. Maranhão segue com posse de bola e chuta rasteira para a defesa de Raniere.



15 minutos - Jogo parado! Falta marcada para o ABC e Sandro vai para a cobrança. Paulinho Macaíba tenta alcançar a bola, mas a zaga sobe mais alto.



14 minutos - Erandyr toca no meio com Rogério, que toca atrás com Gaúcho.



12 minutos - Pela direita, o Fast desce com toque de bola. No entanto, Rogério rouba a bola para o ABC e toca no meio. Nova posse de bola do Fast.



11 minutos - Paulinho Macaíba roubou a bola de Parintins, toca com Gabriel que perde a bola para Ney Júnior. O jogador pede falta.



10 minutos - Pelo lado do Fast, Preto arranca em grande velocidade, no contragolpe, e chute em direção ao gol do ABC.



8 minutos - Sandro tocou com Paulinho e a bola sobra com Simão. O jogador bate mal e a bola sai pela última linha.



7 minutos - Carlos Alberto faz um lançamento, pelo equipe do Fast, mas Simão recupera a bola. O jogador vai ao chão e é falta para o ABC.



6 minutos - Parintins tenta jogada pelo meio e Gaúcho chega tirando a bola com forte chute pela lateral.



4 minutos - Paulinhho Macaíba toca com Erandyr, que toca por cima com Simão, mas a bola corre muito. Apenas tiro de meta para o Fast.



Outros resultados

O Bahia abre o placar no jogo contra o Potiguar. Agora, 1 a 0.



2 minutos - UUUUHHHHH!! Maranhão, pela ponta esquerda, escapa da zaga alvinegra e bate um forte chute em cima de Raniere.



1 minuto - Começa o jogo no Frasqueirão. O capitão Ben-Hur completa nesta partida, 101 jogos com a camisa do alvinegro.