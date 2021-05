Copa Brasil Natal de Tênis de Mesa movimenta o H. Castriciano

Rogério Torquato Ecildo Lopes está entre os participantes da Copa Brasil Natal de Tênis de Mesa

A competição está reunindo até o domingo (05.04) cerca de 200 mesatenistas de quase todo o país, com disputas por classes (divididas de Classe 1 a Classe 10), por rating (divididos em categorias de A a O) e por ranking (de pré-mirim a veteranos).Os para-atletas não foram esquecidos: cerca de 30 deles estão participando da competição. Os anfitriões potiguares, naturalmente, estão presentes com seis mesatenistas da Sadef - Ecildo Lopes (que também participa entre os - ditos - normais, na categoria Veteranos), Albino Severino, Carlos Augusto Inácio, Nilvan Marinho, Carlos Vieira e Tércio Barreto.Falando nos (ditos) normais, ele compõem a grande maioria: entre mesatenistas e dirigentes são 185 participantes - e deste rol o Rio Grande do Norte participa com 40 componentes, quase todos da AABB, comandados pelos técnicos Adriano Macedo (que asinda participa da categoria senior) e André Justino. Fora o pessoal da AABB, ainda há que se contar Francleide Bezerra, do CEPE Natal.Na quinta (02.04) foi realizada a competição por clases. Neste momento, está ocorrendo a disputa por rating, que segue até a manhã do sábado (04.04). No sábado à tarde começam as disputas pelo ranking, encerrando no domingo (05.04) à tarde. A Copa Brasil tem realização da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).