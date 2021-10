Com outro gol contra de Emerson, Bota e Fla empatam a decisão do Rio

Site oficial do Botafogo Juninho fez o gol de empate quando o Botafogo perdia de 1 a 0

Botafogo

Renan; Emerson, Juninho e Leandro Guerreiro; Alessandro, Fahel, Léo Silva, Maicosuel (Renato) e Eduardo (Gabriel); Reinaldo (Jean Carioca) e Victor Simões

Técnico: Ney Franco

F lamengo

Bruno; Wellington (Erick Flores), Fábio Luciano e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura (Everton Silva), Willians, Kleberson, Ibson e Juan; Zé Roberto (Josiel) e Emerson

Técnico: Cuca

Data: 26/04/2009

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá

Auxiliares: Eduardo de Souza Couto e Rodrigo Pereira Joia

Público: 63.063 presentes

Cartões amarelos: Juninho, Alessandro e Eduardo (BOT); Fábio Luciano, Emerson, Juan e Erick Flores (FLA)

Gols: Juan, aos 19, Juninho, aos 37 e Reinaldo, aos 43 minutos do primeiro tempo; Willians, aos 39 minutos do segundo tempo

Agora, para conseguirem mais um título estadual, alvinegros e rubronegros voltarão a se enfrentar no domingo que vem, às 16h, também no Maracanã. Vale lembrar que, caso a decisão termine novamente empatada, a decisão será em cobranças de pênaltis.Depois de ter passado a semana inteira confirmando que Gabriel seria o substituto de Thiaguinho, suspenso, o técnico Ney Franco surpreendeu e escalou o zagueiro Eduardo na posição. No entanto, assim como aconteceu no encontro válido pela final da Taça Rio, segundo turno da competição, o Botafogo entrou com a mesma proposta de jogo: esperar o adversário em seu campo de defesa para pegar o adversário desprevinida. O Flamengo, mais bem posicionado em campo e com melhor toque de bola, voltou a ter vantagem na organização na saída de bola.Apesar de o dia 26 de abril ser reconhecido como o dia do goleiro, quem fez de tudo para aparecer foi o árbitro Rodrigo Nunes de Sá. Primeiro, aos 19 minutos do primeiro tempo, ele marcou erradamente um pênalti de Alessandro sobre Juan. O camisa 6 do Flamengo cobrou com categoria, no canto direito do goleiro Renan, e abriu o marcador. Em vantagem, a equipe da Gávea passou a pressionar mais e, por pouco, Léo Moura só não ampliou porque Renan salvou a pátria alvinegra.Porém, depois de ter conseguido colocar a cabeça no lugar, o Botafogo viu em Maicosuel o nome do jogo. Se antes o camisa 10 era dúvida de que não poderia render bem por causa de uma lesão na panturrilha, neste domingo ele incorporou o espírito guerreiro que os torcedores pediam. Em uma falta sobre Maicosuel, mais uma vez em um erro do árbitro, que não existiu, o zagueiro e capitão Juninho encheu o pé na cobrança. Resultado; 1 a 1, aos 37.Após o empate, o Botafogo acordou em campo. Além da boa atuação de Maicosuel, que infernizou a vida do volante Willians, o lateral-esquerdo Eduardo foi quem demonstrou muita personalidade na decisão. E para ficar ainda melhor a tarde dos botafoguenses, aos 43, depois de mais falta em Maicosuel, Reinaldo se antecipou à zaga do Flamengo para desempatar.Talvez incrédulo com a vacilada da equipe no final do primeiro tempo, o técnico Cuca resolveu apelar para a entrada de Josiel. Para seguir em sua sequência de erros, o árbitro voltou a errar ao não expulsar Eduardo, que deu um tapa no rosto de Kleberson, e Juan, que deu uma entrada dura em Maicosuel. O goleiro Bruno, em um chute sem muita pretensão de Alessandro, contou com a sorte e quase frangou feio.Momentos depois, o Botafogo perdeu praticamente a sua força ofensiva. Na mesma jogada o atacante Reinaldo e o meia Maicosuel deixaram a partida lesionados. As opções do técnico Ney Franco foram o volante Renato e o atacante Jean Carioca, que nada acrescentaram. Sem 95% do seu poderio de frente, o Botafogo escolheu a pior maneira de segurar o resultado: faltas seguidas na linha da grande área.Crônica de uma morte anunciada, depois de várias e insistentes descidas pelas duras laterais, aos 39 minutos da etapa final o volante Willians ganhou uma jogada pela direita, entrou na área e chutou sem muito perigo. Porém, em função do acaso, a bola desviou no braço do zagueiro Emerson e matou o goleiro Renan. A partida terminou com os alvinegros sentindo o gosto amargo do empate, enquanto que os rubronegros deixaram o Maracanã fazendo a festa. Ficou para o domingo que vem a definição de mais um capítulo do Campeonato do Rio.