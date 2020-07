Patu: Clima e tempo bons para início da eleição

Vlademir Alexandre Após uma noite de muita chuva, o domingo amanheceu com céu aberto.

O clima é de tranquilidade e o tempo é de sol nas primeiras horas do dia em Patu, onde se realiza hoje (1º) a eleição suplementar para prefeito do município. Após uma noite de muita chuva, com direito a relâmpagos e trovões, o domingo amanheceu com céu aberto e muitos eleitores e fiscais já se encaminham para as seções eleitorais.Durante a noite, equipes da Polícia Militar montaram guarda nos principais pontos de entrada da cidade e também percorreram todo território de Patu na tentativa de coibir possíveis iniciativas de compra de voto.Agora pela manhã, as urnas já estão sendo montadas e a votação deve se iniciar às 8h, prosseguindo até às 17h. Nesta eleição disputam a prefeitura o atual prefeito em exercício, Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB), e Evilásia Gildênia (PSB), esposa de Ednardo Moura, que foi eleito em outubro, mas teve a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral, o que provocou o novo pleito.