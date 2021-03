Dupla de menores assalta aposentados em Lagoa Nova

O motorista do casal chegou pouco tempo depois e também foi rendido pela dupla. Em seguida, eles ordenaram que o motorista levasse eles para uma tentativa de fuga nas ruas vizinhas a Miguel Castro.A polícia foi acionada pelos vizinhos do casal que observaram um movimento estranho na casa. A polícia conseguiu apreender os dois ainda a caminho da fuga.A estória é parecida com muitas outras praticadas pela dupla de adolescentes, de corpo magro e motivação fútil: compra de roupas. Um deles afirmou, em conversa na delegacia, que é a segunda vez que pratica assaltos, inclusive já tendo sido interno do Ceduc.Na delegacia, os policiais descobriram que o menor de 13 anos é o principal suspeito de um outro assalto, praticado na segunda-feira (23), em Potilândia.O menor descrito deve ser autuado pela pratica de ato infracional, tendo em vista a apreensão em flagrante.