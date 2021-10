ASSU goleia Potyguar de 4 a 1 e fica bem perto do título inédito

Elpídio Jr. Luciano Paraíba fez o segundo dos quatro gols do ASSU.

A primeira partida neste sábado, foi realizado no estádio Edgar Montenegro, em Assu. Sexta-feira, no Marizão, em Caicó, acontece a segunda e decisiva partida. Se quiser ser campeão o tricolor terá que vencer pela diferença de três gols.O futebol é mesmo um esporte muito cheio de surpresas. A equipe do ASSU soube tirar proveito dos desfalques e conseguiu, em dois momentos em que o Potyguar parecia conseguir imprimir o seu ritmo de jogo, fazer dois gols, depois um terceiro e terminar o primeiro tempo passando a impressão para a sua torcida de que poderia já sair de campo hoje com a faixa de campeão no peito.

O primeiro gol do time da casa aconteceu aos sete minutos, a defesa do Potyguar foi sair jogando, se equivocou e a bola foi cair nos pés do atacante Marcelo Assuense. Ele avançou rápido, protegeu a bola com o corpo e bateu forte, cruzado, no canto baixo esquerdo de Nilson.

O Potyguar, a princípio, pareceu não sentir o golpe. E conseguiu, até certo ponto, reequilibrar a partida. Mas foi só por alguns instantes. Aos 29 minutos, novamente em falha de marcação da defesa do Potyguar - será que a saída e Everaldo foi tão drástica assim -, Luciano Paraíba recebe em velocidade bom passe de Leandro Mineiro, marcou o segundo gol.

O Potyguar desta vez sentiu o golpe. O time ficou um pouco desnorteado, e errava muitos, além de perder totalmente as ações no meio-campo. O ASSU, pela primeira vez no jogo era senhor absoluto da partida. Depois de alguns lances de perigo, aos 38 minutos, Pantera antecipou à defesa em escanteio e fez 3 a 0. Fim do primeiro tempo.

No entanto, falei no começo da matéria que o futebol é o esporte mais cheio de surpresas que existe. E quem pensava que o time curraisnovense voltaria morto, abatido, enganou-se de novo.O time de Neto Matias levou aquele puxão de orelhas no intervalo e voltou com tudo, pressionando o ASSU na saída de bola, encurtando o espaço do advesário, e assim conseguiu marcar o seu gol, por intermédio de Tiago, aos oito minutos.

O jogo ficou muito mais igual. O time do ASSU voltou mais lento, sem tantas jogadas pelos lados do campo. Itamar, ala esquerdo não voltou. Pantera foi substituído e parecia que as coisas virariam para o lado do Potyguar, mas foi só ilusão.

O Potyguar parece ter se acomodado com o gol, ainda teve uma grande chance com Roberto e depois cedeu terreno perigosamente. O time que tem nos seus dois velozes atacantes sua arma mais perigosa tirou proveito de novo da situação. Aos 41 minutos, Luciano Paraíba, que minutos antes havia perdido uma chance cara a cara com Nilson, dessa vez recebeu pela esquerda, protegeu e bateu cruzado. 4 a 1.

O Potyguar não se entregou. Seguiu lutando mesmo após a placa dos acréscimos subir indicando quatro minutos. Tempo suficiente para o atacante Alvinho, que havia entrado no lugar de Roberto, obrigou o goleiro Erasmo fazer mais uma grande defesa, e se transformar no maior nome do jogo no segundo tempo.

O ASSU conseguiu reter a bola, nem tanto no ataque, mas não correu mais perigo. Paulo Jorge decretou fim do jogo. Festa no Estádio Edgar Montenegro. A torcida fez a festa, 4 a 1 é um placar que faz a torcida acreditar que o título não pode mais ser tirado.

Na saída, em entrevista ao portal Nominuto.com, o atacante Quirino, que esteve sumidão no jogo, afirmou que o ASSU não pode menosprezar o Potyguar. "Não fizemos um bom jogo, deixamos muito a desejar, mas nada está perdido, o time deles tem que nos respeitar, pois já chegamos até aqui por mérito, e podemos sim devolver o placar e conseguir o título", disse.

O meiocampista Alan, do ASSU, também falou à resportagem do Nomino.com. "Fizemos um bom trabalho hoje, abrimos um boa vantagem, mas não ganhamos nada ainda e precisamos tomar muito cuidado, não podemos descuidar no jogo da volta. Atenção total", falou.

O jogo teve um público de 1.881 pagantes para uma renda de R$ 36.549,00.