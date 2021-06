Governadora reúne auxiliares para apresentar balanço financeiro do RN

Fotos: Vlademir Alexandre

“Neste encontro pretendemos expor para os novos secretários as metas do nosso governo. A idéia é que possamos discutir sobre o cenário econômico que estamos vivenciando com a crise no Brasil e, consequentemente no nordeste. Vamos colocar a definição das prioridades que já estão sendo feitas pelo governo de forma clara para que tenhamos uma integração total de equipe. O objetivo é dar celeridade as metas”, destacou a governadora.O encontro foi dividido em três momentos. Na abertura a governadora falou das metas e principais projetos da administração estadual para 2009 e 2010. “Mesmo com a crise econômica, não tivemos nenhuma alteração em nossas metas já previstas. O Governo tem reduzido custos e gastos que não prejudiquem o andamento de obras e projetos importantes”, ressaltou a chefe do Executivo Estadual.No segundo momento, o atual secretário do Gabinete Civil, Wagner Araújo (antes Secretário de Planejamento e Finanças), mostrou uma planilha com a situação financeira do Estado, dando ênfase as quedas dos repasses financeiros ao Executivo devido à crise econômica mundial.“Espero que os secretários possam entender a nossa realidade financeira e consigam somar conosco para que encontremos soluções que não prejudiquem a administração estadual. O encontro também será uma forma de integração com os novos titulares”, disse Wagner Araújo.Por último, a governadora solicitou que os secretários apresentassem três projetos importantes de cada pasta e que mereçam uma atenção especial por parte do Executivo. “Esta é uma reunião com toda a equipe. Mas ainda este mês, vamos realizar um novo encontro dividido por áreas, serão as reuniões setoriais, onde poderemos fazer uma análise das pastas”, concluiu.Questionada sobre a participação do ex-secretário de Articulação dos Municípios, Claudio Porpino na administração, a governadora preferiu não adiantar nada. “ a imprensa ficará sabendo na hora certa. Não tenho nada para falar sobre o assunto. Mas com certeza, Cláudio é um companheiro fiel e terá um lugar especial.”, respondeu.A mesma resposta foi dada sobre quem deve assumir a Companhia de Estadual de Habitação (CEHAB) que tinha a frente o agora, secretário de Infraestrutura, Dâmocles Trinta. “imprensa saberá na hora certa”, disse ela.O novo titular da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Walter Gasi, preferiu não comentar muito sobre as metas e projetos para a Caern. Há doze anos no comando da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), o engenheiro civil e sanitarista afirmou ao nominuto.com antes de participar da reunião com a governadora Wilma de Faria que ainda não teve nenhum contato com a estrutura da Instituição.“Só poderei responder a qualquer questionamento da Caern, após saber mais sobre a pasta. Viajo amanhã (9) para São Paulo e na terça-feira, após assembléia com os acionistas, assumo a Companhia, seguindo todos os trâmites burocráticos. Mas ainda não estou muito familiarizado com a Instituição”, disse Walter Gasi.