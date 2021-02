Mineiro diz que críticas de secretário têm que ser enumeradas

Vlademir Alexandre Mineiro evita discussão com secretário através da imprensa.

Na manhã desta quarta-feira (25), Vagner Araújo disse que a derrubada dos vetos da governadora poderia trazer graves implicações econômicas ao estado e que os deputados passariam a ser os responsáveis pelos efeitos da crise. Na opinião de Mineiro, no entanto, as críticas são genéricas.No entendimento do deputado, o secretário de Planejamento deveria levar o debate à Assembleia, especificando as alterações que a derrubada dos vetos trará ao orçamento e, dessa forma, convencer os deputados da necessidade da derrubada das emendas.“Ele (Vagner Araújo) deveria formalizar (os pedidos) para não ficar no bate-boca com os deputados através da imprensa. Isso não esclarece em nada. No meu ponto de vista, ele deveria quantificar e mostrar onde as emendas alteram e prejudicam o orçamento, o impacto, para que a gente faça o debate”, declarou.O deputado da base governista mantém a opinião de que as emendas ao orçamento não prejudicam o andamento do Governo. “Acho que não teve alterações significativas no orçamento. Como ele acha o contrário, ele poderia quantificar e justificar”, disse Mineiro.