Preso é enforcado na Penitenciária de Alcaçuz Vítima foi transferida para Alcaçuz a um ano atrás e foi morto por seus colegas de cela na madrugada desta sexta-feira (13).

O preso Silvano Alves da Silva foi assassinado por seus colegas de cela neste começo desta manhã de sexta-feira (13) na Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta. O preso apresentava marcas de enforcamento em seu pescoço.



Silvano Alves respondia pelo crime de assalto e tinha sido transferido para Alcaçuz já fazia um ano. De acordo com informações do diretor-geral da Penitenciária de Alcaçuz, Ailson Dantas, o preso foi morto durante a noite e seu corpo foi encontrado no horário do café da manhã.



A vítima foi estrangulada por seus colegas de cela, Antonio Fernandes e Gaubênio Getúlio, que respondem pelos crimes de assalto e homicídio e estavam num pavilhão isolado por terem problemas disciplinares nesta última quarta-feira (11).



O diretor geral informou que Silvano Alves não tinha problemas de convivência com seus companheiros de presídio, mas que os dois presos que dividiam cela com ele tinham o perfil de quem cometeriam o crime.