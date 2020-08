Açudes começam a sangrar no RN

Vlademir Alexandre

Os reservatórios em sangria são Encanto (no município de Encanto), Passagem (em Rodolfo Fernandes), Beldroega (em Paraú), Novo Angicos (em Angicos), Riacho da Cruz (em Riacho da Cruz), e Pataxó, no município de Ipanguaçu.Dos reservatórios que ultrapassaram a capacidade máxima, o Pataxó é o maior. Integrante da bacia Piranhas-Açu, sozinho, ele armazena 24,5 milhões de metros cúbicos de água. O açude é responsável pela regularização do rio Pataxó e pelo desenvolvimento de agricultura na região.Também na bacia Piranhas-Açu está o Beldroega e o Novo Angicos. Já os açudes Passagem, Riacho da Cruz e Encanto integram a bacia Apodi-Mossoró e armazenam, cada um, mais de seis milhões de metros cúbicos de água.