Tempo real - Baraúnas x ABC O ABC busca manter a lideraça do segundo turno do Campeonato Estadual no jogo desta noite. O jogo será disputado no Nogueirão, em Mossoró.

FIM DE JOGO



47 minutos - Lateral para o Baraúnas. O Baru se aproxima da grande área com Leleu e a zaga alvinegra toca para longe.



45 minutos - Impedimento! Pantera é pego em situação irregular. O lançamento foi de Ricardo Lima.



43 minutos - UUHHHHH!! Pantera tenta empatar de cabeça, mas o cruzamento sai muito forte.



41 minutos - Marquinho toca com Elton para tentar jogada pela ponta direita.



39 minutos - Baráunas chega com perigo com Ricardo Lima que tenta tocar com Magno. Passe errado.



38 minutos - Ricardo LIma toca com Eli Tadeu. Leleu entra na área, cai e o árbitro marca falta de ataque do jogador.



37 minutos - Erandyr sai e dá lugar a Elton.



36 minutos - Novamente Waldir Papel, na entrada da grande área, consegue um bom chute e a bola passa próximo ao gol do Baraúnas.



35 minutos - Waldir Papel insiste na jogada e chute fraco para a defesa de Isaías.



34 minutos - O Baru segue pressionando o ABC e tenta jogada na grande área. Gaúcho aparece e toca pra longe da grande área.



Outros resultados

Potyguar 3 x 1 Santa Cruz



33 minutos - Falta! Everton acerta Gabriel que fica caído pela esquerda.



32 minutos - Everton, pelo meio, cruza com Pantera e a zaga do ABC corta a tentativa de gol.



31 minutos - Cartão Amarelo! Waldir Papel leva o cartão pelo time do ABC, 4º do clube.



Outros resultados

Potyguar 2 x 1 Santa Cruz

América 2 x 1 América (Final)



28 minutos - Impedimento! Nova irregularidade é marcada em campo. Maurício Pantera foi pego em impedimento.



27 minutos- O Baraúnas é só pressão pra cima do ABC. As jogadas são tramadas por Índio, Ricardo LIma e Maurício Pantera.



26 minutos - Vieira, pela ponta direita, tenta cruzamento na grande área e Gaúcho tira com um chutão.



24 minutos - Ricardo Lima desce pela esquerda, Gabirel retoma a bola e o jogador cai reclamando falta.



23 minutos - UUUUUUHHHHHH!! Waldir Papel manda a bola no travessão. É a segunda bola na trave do alvinegro. A primeira foi com Gabriel.



22 minutos - Waldir Papel entra na área, coloca a bola por entre as pernas de Índio, mas perde a bola.



21 minutos - Eli Tadeu tabela com Ricardo Lima. Magno tenta jogada individual, recolhe e toca com Panera. Falta para o time do Baraúnas.



20 minutos - Ricardo Lima desce pela meia-esquerda. Eli recebe a bola e toca longo para Pantera que não chega na bola.



19 minutos - Impedimento! Anderson Bicudo recebu a bola em posição irregular e a bandeira foi levantada.



17 minutos - Até o momento foram assinalados seis cartão amarelos na partida. Para o Baraúnas, os cartões foram aplicados em Índio, Moisés e Magno; No ABC, Beto, Rogério e Simão foram notificados.



16 minutos - Muito confusão na área. Os jogadores do Baraúnas vão cobrar explicação da arbitragem.



15 minutos- Depois da cobrança de escanteio, a bola é desviada e Maurício Pantera marca, mas o gol é invalidado.



14 minutos - O ABC segue vencendo o jogo no segundo tempo pelo mesmo placar. Até o momento, 1 a 0 para o time de Natal.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



Vitória parcial do ABC por 1 a 0.



48 minutos - Magno toca com Anderson Bicudo, que tenta passar para Pantera, que sofre falta.



46 minutos - Impedimento! Gabriel faz boa tabela com Erandyr, mas o árbitro assinalou posição irregular do alvinegro.



46 minutos - O jogo vai até os 49 minutos.



45 minutos - UUUUHHHHH!! Waldir Papel perdeu uma boa oportunidade. O jogador entrou na área sozinho com o goleiro e bateu pra fora.



43 minutos - Na cobrança, Moisés tenta desviou e a zaga alvinegra tira o perigo. Em umnovo escanteio, Gaúcho mete a cabeça da bola e afasta da área alvinegra.



42 minutos - Moisés toca com Leleu que passa pra Diego. O toque acontece na frente da grande área. Na continuação, escanetio para o Baraúnas.



41 minutos - Machucado, Paulinho Macaíba deixa o gramado para a entrada de Waldir Papel.



Outros resultados

Potyguar 2 x 0 Santa Cruz



35 minutos - Novamente na área, Sandro consegue um forte chute, porém a bola seguiu longe da meta.



34 minutos - Sandro cobrou lateral com Gabriel que toca de cabela com Beto. Moisés recupera a posse de bola para o time da casa.



33 minutos - Índio tenta limpar pra cima de Gaúcho. O zagueiro faz o corte e toca com Gabriel.



32 minutos - UUUHHHH!! O ABC tentou nova jogada. Simão entrou na área, tirou o zagueiro e mandou um chute contra Isaías. A bola passa pela linha de fundo.



Outros resultados

Potyguar (CN) 1 x 0 Santa Cruz

América 0 x 0 ASSU



28 minutos - GGGGGGGGGOOOOOOOOLLLL DO ABC!! SIMÃO ABRE O PLACAR EM MOSSORÓ. GABRIEL ABRIU PELO MEIO, BATEU NO GOL, O GOLEIRO ISAÍAS REBATEU E SIMÃO MANDOU PRO FUNDO DO BARBANTE.



26 minutos - Moisés sai errado e Gabriel incia novo contrataque. O ABC segue pela direita.



24 minutos - Falta! Gabriel tenta rápido contraataque pelo meio e é derrubado.



23 minutos - Magno conduz a bola, passa para Pantera. Gaúcho retoma a posse para o ABC e segue jogada com Erandyr.



22 minutos - Beto toca com Paulinho Macaíba, Índio se antecipa na jogada e Macaíba faz falta em cima do jogador do Baraúnas.



20 minutos - UUUHHHH!! Depois de tabela entre Erandyr e Paulinho Macaíba, a bola sobrou limpa para Macaíba que chuta. Apenas tiro de meta.



18 minutos - UUUUUHHH!! Erandyr tenta uym chute de fora da área e a bola passa por cima da meta do Baraúnas.



17 minutos - Falta! Gabriel tentava mais um bote pra cima da zaga tricolor, mas comete falta de ataque.



16 minutos - Depois da jogada do ABC, o Baraúnas recupera a posse de bola, que acaba sobrando com Maurício Pantera. Na entrada da área, o jogador perde a bola.



14 minutos - Diego inicia a jogada pela esquerda pelo time do Baraúnas e o árbitro marca falta a favor do time mandante.



2 minutos - Lateral para o Baraúnas. Leleu vai para a cobrança e na continuação Erandyr comete falta de defesa.



1 minuto - Tem início o jogo no Nogueirão. O Baraúnas tenta defender a invencibilidade no Campeonato Estadual.



O ABC tenta derrubar a invencibilidade de 18 jogos do Baraúnas nesta noite. Ambas as equipes vêm embaladas após as vitórias. O alvinegro derrotou o Potyguar (CN) por 2 a 1 no último domingo (22). Na mesma data, o Baru venceu de virada o ASSU pelo placar de 3 a 2.