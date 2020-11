Exportações e importações brasileiras caem 22% em 2009

Vlademir Alexandre O acumulado das exportações este ano (US$ 24,5 bilhões) é 22,0% inferior ao do mesmo período do ano passado.

O acumulado das exportações este ano (US$ 24,5 bilhões) é 22,0% inferior ao do mesmo período do ano passado, enquanto o total de importações em 2009 (US$ 22,9 bilhões) foi reduzido em 22,3% em relação a 2008. Já o saldo está, na média diária, 19% menor.Ao fim da primeira quinzena de março do último ano, o comércio exterior brasileiro havia alcançado US$ 63,4 bilhões, enquanto em 2009 não ultrapassou os US$ 47,4 bilhões.Na semana de 9 a 15 de março, foram movimentados US$ 4,892 bilhões, uma média de US$ 978 milhões por dia útil, contra US$ 1,016 bilhão em média, na primeira semana. Em relação a março do ano passado, tanto as importações, quanto as exportações, tiveram quedas de 17% no comparativo das médias diárias.