Bala perdida mata jovem em Mãe Luiza e um é preso De acordo com a polícia, José Luiz, 18, foi alvejado no peito quando saía de casa. Um suspeito foi preso.

José Luiz Rocha da Silva, de 18 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (6), após ser atingido por uma bala perdida em Mãe Luiza. De acordo com a polícia, a vítima saía de casa, na rua Antônio Félix, quando foi alvejado no peito.



Ele ainda foi socorrido pelo soldado Afonso da PM, que mora naquele bairro. No entanto, José Luiz chegou morto ao Pronto Socorro Clovis Sarinho. Policiais militares foram até o local e colheu algumas informações sobre o crime. No início da noite, a PM prendeu um suspeito.



De acordo com alguns moradores, José Luiz foi vítima da rixa entre gangues. Provavelmente, rivais residentes naquele bairro trocaram tiros na tarde desta segunda-feira e uma das balas atingiu o jovem.



Segundo fontes do Nominuto.com, após um levantamento, três rapazes da comunidade foram apontados como autores do crime. Seus apelidos são: Pardal, Sol e Peito. Depois das buscas, a PM chegou até a casa de um suspeito e apreendeu na casa dele uma pistola calibre 380, com dois cartuchos.



Além disso, a polícia apreendeu uma pequena quantidade de drogas e uma bala-clave (capuz). O suspeito será conduzido a delegacia de Plantão da zona Sul.