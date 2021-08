Emparn prevê final de semana de chuva em todo o estado

Arquivo Previão de chuva para Natal neste final de semana

Segundo os meteorologistas do órgão as precipitações serão provocadas por instabilidades tropicais causadas pela presença da zona de convergência Intertropical.De quinta-feira (16) até a manhã de ontem a Emparn registrou chuvas em 55 dos 167 municípios do estado. O litoral leste choveu com mais intensidade. Na cidade de São José do Mipibu a precipitação foi de 41milímetros, já em Natal choveu 35 milímetros.