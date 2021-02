Luciano Barbosa quer política de continuidade no Gabinete Civil Além de continuidade, Luciano Barbosa promete ter uma "ótima" relação com a Câmara Municipal de Natal.

O novo secretário municipal de Natal, Luciano Barbosa, assume hoje (24) o Gabinete Civil com um único objetivo: dar continuidade à política desenvolvida por Fernando Rezende, que preferiu seguir a carreira profissional em Recife a continuar na pasta.



É a primeira vez que o advogado, de 33 anos, assume uma secretaria. Ele nasceu em São Paulo e mora em Natal desde dezembro, quando foi convidado por Micarla de Sousa (PV) para assumir o cargo de secretário adjunto de Educação do município.



Antes, Barbosa já havia ocupado a função de secretário adjunto quando Geraldo Alckimin (PSDB) era governador de São Paulo e foi Chefe de Gabinete da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). No último ano, participou da campanha de vereador do tucano Gabriel Chalita.



Além de continuidade, Luciano Barbosa promete ter uma "ótima" relação com a Câmara Municipal de Natal. O Gabinete Civil é a secretaria mais próxima da prefeita e tem a função de integrar as ações de Micarla de Sousa com as secretarias e vereadores, entre outras coisas.



A cerimônia de posse do novo secretário será às 15h30 no Palácio Felipe Camarão.