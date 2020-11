Termina sequestro de seis horas em São Paulo Três pessoas foram mantidas reféns desde o final da noite de ontem (13), dentro de uma padaria em Pindamonhangaba.

Após seis horas de enclausuramento, foram libertadas no início da manhã as três pessoas mantidas reféns por assaltantes no interior de uma padaria na avenida Doutor Jorge Tibiriçá, na região central de Pindamonhangaba (145 km da capital), no Vale do Paraíba.



Segundo a polícia, dois assaltantes armados invadiram a padaria às 23h45 desta sexta-feira e anunciaram o assalto. Testemunhas viram a ação dos criminosos e chamaram a polícia, que cercou a padaria local. No local, foram mantidos reféns o dono do estabelecimento, o segurança e uma mulher. O filho do dono da padaria conseguiu escapar.



Os policiais negociaram com os assaltantes por uma entrada nos fundos da padaria na rua dos Expedicionários, onde eles mantinham os reféns sob a mira de armas. Às 5h40 os criminosos liberaram as vítimas e se entregaram. Ninguém ficou ferido.



O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba.