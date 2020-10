Tita: "Fica a cargo da direção do América" O técnico considerou a atuação do seu time bem estranha, em comparação com a rodada do domingo.

O destino do América - jogadores e/ou comissão técnica - está, neste momento, nas mãos dos seus respectivos dirigentes. Foi o que deixou claro o técnico rubro Tita, em coletiva à imprensa após a derrota para o Potyguar em pleno Machadão por 4 a 1.



"Foi uma decepção para mim, e um sentimento muito amargo, porque com todas as dficuldades que estamos tendo para fazer o trabalho, estávamos saindo da situação. Me chateia muito os mesmos onze que jogaram contra o ABC - e conseguimos o empate -

serem os mesmos 11, a não ser o Júlio Terceiro (que foi substituído por Dude), e foi essa decepção que foi aqui (no Machadão). Faltou garra, luta, concentração, não tem jogo ganho na véspera! Foi um time apático, achávamos que a gente podia ganhar...", considerou Tita, desconcertado.



Indagado sobre a possibilidade de sair do time, e sobre um suposto "corpo-mole" por parte dos atletas, seguiu adiante - "(Sair do time) é uma decisão da direção. Infelizmente um insucesso desses deixa as pessoas intranquilas. Estou consciente que estou fazendo o melhor. Fica a cargo da direção. Não gosto de poder levantar estas situações ("corpo-mole") com atletas profissionais, mas foi bem estranho, vir hoje aqui no nosso campo e decepcionar o torcedor dessa forma..."



Falando em direção, nesta quinta (12) pela manhã está confirmada uma reunião da diretoria rubra, e até o momento da reapresentação dos atletas - à tarde no CT em Parnamirim - tudo pode acontecer.