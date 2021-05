Imposto de Renda: Contribuinte pode escolher forma de pagamento Parcelamento, em até oito vezes; transferência eletrônica; e débito automático são algumas das alternativas dos devedores de IR.

Pagamento de impostos não é escolha, é obrigação, mas os contribuintes que tiverem de pagar Imposto de Renda – Pessoa Física (ano-base 2008) terão pelo menos a oportunidade de escolher de que forma preferem quitar essa dívida.



O pagamento pode ser dividido em até oito parcelas e também ser feito através de débito automático. No primeiro caso, porém, nenhuma das quotas mensais poderá ser menor que R$ 50.



Isso significa que o parcelamento só é válido para quem tem mais de R$ 100 a pagar em imposto. Além disso, a primeira parcela tem de ser, obrigatoriamente, quitada até o final deste mês, independente de quantas vezes for dividido o valor total.



Sobre as parcelas restantes irá incidir os juros equivalentes ao da Taxa Selic, que em março ficou em 0,97% ao mês, e elas terão de ser pagas até o último dia útil dos meses seguinte. Para antecipar total ou parcialmente o pagamento, é preciso apresentar declaração retificadora, com a nova opção registrada.



Já dentre as formas de pagamento possíveis estão a transferência eletrônica de fundos, ou através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Há ainda a alternativa de optar pelo débito automático em conta corrente.



Dessa última forma, porém, quem ainda não entregou a declaração somente poderá pagar a segunda parcela em diante. Apenas os que enviaram até o dia 31 de março puderam escolher o pagamento através de débito automático da primeira quota do parcelamento, ou da quota única.



Por outro lado, quem ficar devendo menos de R$ 10,00 em imposto não terá de efetivar o pagamento, porém o valor será acrescido ao imposto correspondente a exercícios subsequentes, até que totalize um valor acima dos R$ 10,00.