Consulesa vai à Pipa acompanhar investigações sobre crime Segundo o delegado designado para investigar a morte do bombeiro sueco Gert Bjorn Skytte, a consulesa da Suécia chega por volta das 15h.

Com objetivo de saber mais informações sobre as investigações no caso do assassinato do bombeiro sueco Gert Bjorn Skytte, chega a Natal nesta sexta-feira (6) a consulesa da Suécia Marie Edstrom.



Segundo o delegado Atanázio Gomes, designado em caráter especial para apurar a morte do turista, a previsão é que a consulesa chegue à delegacia da Pipa por volta das 15h.



Entenda o caso

No último domingo, dia 1º de março, por volta das 2h, um homem armada com revólver calibre 38 entrou no Porto do Mar Village Hotel, onde Gert Bjorn e sua esposa Ann-Christin estavam hospedados, e anunciou o assalto a um vigia e a pessoas que estavam na recepção.



O assaltante exigiu que o vigia o levasse ao melhor chalé para ser assaltado. Chegando ao chalé dos turistas suecos, quando a mulher percebeu que se tratava de um assalto, começou a gritar, o que assustou o bandido.



O bandido esboçou que iria fugir, mas retornou, colocou a arma na janela e atirou. O tiro acertou o peito do sueco no lado esquerdo, atingindo o coração.