OAB/RN divulga resultado do Exame de Ordem Percentual de aprovação foi de 29,7%. Dos 1.083 candidatos, 322 obtiveram êxito.

Apenas 29,7% dos candidatos que fizeram a segunda fase do Exame da Ordem 2008.3 foram aprovados. Dos 1.083 candidatos inscritos, 322 obtiveram êxito. O resultado foi divulgado na noite de terça-feira (24) pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte. Esse resultado é provisório, já que a partir de agora a OAB receberá as solicitações de recursos, que serão apreciados até o dia 23 de abril.



Para facilitar o acesso dos candidatos à consulta, uma lista de aprovados está afixada na sede da OAB/RN. O resultado também pode ser consultado pelo site: www.oab-rn.org.br.



Segundo o presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/RN, Klebet Cavalcanti, apesar de o índice deste último exame ter sido mais baixo que os anteriores (no anterior o percentual de aprovação foi de 35%), ele se mantém no mesmo patamar e equiparado com os resultados das demais seccionais, que integram o exame unificado, elaborado pela Cespe/UnB.



Atualmente vinte e cinco seccionais fazem parte do exame unificado, ficando de fora apenas as seccionais de São Paulo e Minas Gerais. “Mas, a partir do próximo exame, que deverá ser realizado no mês de maio, a OAB de São Paulo passará a fazer parte”, afirma o presidente.



Os melhores índices de aprovação continuam sendo das universidades públicas (estaduais e federais). Dentro de uma semana a OAB/RN deverá divulgar o resultado por instituição. “A sociedade precisa saber o nível de cada curso”, destaca Klebet Cavalcanti, lembrando ainda que a preocupação da Ordem dos Advogados é que a situação de ingresso nos cursos melhore, tanto quanto a qualidade do ensino. “O nível baixo dos cursos em todo o país está refletindo negativamente no panorama do mercado profissional”, conclui.