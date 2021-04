Trio encapuzado invade casa de ex-detento e o executa no Pajuçara Luiz Sérgio Barbosa foi morto dentro de casa por homens que usavam capuzes, coletes à prova de bala e luvas.

Três homens armados e usando capuzes, coletes à prova de balas e luvas invadiram a casa de um ex-detento na noite desta quarta-feira (1º) e o executaram com vários tiros à queima-roupa. O crime foi cometido na rua Juscilene Tomaz, no Pajuçara, zona Norte de Natal.



Segundo informações da delegacia de plantão da zona Norte, o crime foi cometido por volta das 21h. “A mulher do Luiz Sérgio estava com ele dentro de casa e saiu para a calçada com um filho pequeno do casal no colo. Minutos depois ela percebeu que três homens em um Gol branco passaram pela frente da casa e fizeram o retorno. Na volta, eles desceram e ordenaram que ela ficasse do lado de fora com a criança. O trio invadiu a casa e executou o Luiz Sérgio na sala”, relatou um agente da delegacia de plantão.



Luiz Sérgio Barbosa respondia por vários assaltos e furtos. O crime foi cometido de forma a dificultar a investigação policial. “Eles estavam em um carro sem placas e usando capuzes e luvas. Ou seja, é difícil encontrar alguma pista para tentar localizá-los e prendê-los”, falou o policial.



A mulher de Luiz Sérgio, cuja identidade será preservada, disse à polícia que pretende fugir de Natal tão logo enterre o corpo de marido. “A mulher está temerosa que algo possa acontecer com ela ou com o filho deles”, falou um agente. O crime será apurado pela equipe da delegacia de Pajuçara.