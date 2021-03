Hermano critica Enildo, mas defende permanência do PMDB na base

Elpídio Júnior Hermano cobra respeito de Enildo ao PMDB.

O líder do PMDB na Câmara Municipal relembra que o PMDB, apesar de ter participado da chapa de oposição à administração municipal, foi convidado pela própria prefeita para participar da bancada de situação e vem contribuindo com a gestão do Executivo.“Nós não pedimos para participar da administração. Fomos convidados. O PMDB está contribuindo muito, seja com a nossa bancada federal, que vem se dispondo a ajudar a prefeita, e também nós da Câmara Municipal, que estamos apresentando sugestões que colaboram com a administração”, argumentou Hermano.Apesar de garantir que continua apoiando a prefeita Micarla de Sousa, Hermano acredita que as matérias enviadas pelo Executivo até o momento não estão tendo a devida discussão, seja pela ineficiência de algumas das comissões, seja pela falta de diálogo entra a liderança do Governo e os parlamentares. Para o parlamentar, as matérias só devem tramitar em urgência quando houver a real necessidade,“Se são inadiáveis, cabe à liderança chamar a todos que tem o compromisso de ajudar o governo de, primeiro, explicar o conteúdo, demonstrar a necessidade de votar em regime de urgência e tirar as dúvidas também para obter o apoio. Tudo tem que ser pelo convencimento”, criticou o vereador.Na opinião do vereador, ainda, a rispidez com que Enildo se dirigiu a Luís Carlos não condiz com a postura da prefeita e, caso venha a se repetir, o PMDB não vai aceitar. “Eu tenho certeza de que ela não concorda com esse tipo de comportamento, de forma que só lamentamos o episódio. Se em algum momento tivermos que tomar qualquer atitude, nos vamos nos dirigir à prefeita de Natal, que foi a responsável pelo convite. Não aceitaremos mais isso por parte da liderança”, avisou Hermano.O vereador Hermano Morais garante que vai permanecer na bancada de situação e que também irá ter uma conversa com Luís Carlos para tentar que o companheiro de legenda reveja o posicionamento e retorne à bancada de situação. “Talvez agora, com a cabeça fria depois das provocações, ele possa rever o posicionamento”, disse o líder do PMDB.